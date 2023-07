Supermarkt bietet in Karlsruhe typisch griechische Produkte an

In der Karlsruher Nordstadt betreibt Familie Zachopoulos den Markt „Made in Hellas“ auf 120 Quadratmetern. Der Name ist hier Programm.

Da sitzen sie an den Tischen, auf den blauen Holzstühlen vor dem Kafenion: die Männer in einem griechischen Dorf mit ihren Komboloi, rauchend, redend, Kafes schlürfend. Der kleine Unterschied: vor dem Supermarkt „Made in Hellas“ in der Karlsruher Ohiostraße schiebt eher selten ein rauchender Grieche die Perlen an seinem typischen Kettchen hin und her.

Dennoch kann man hier auf blauen Holzstühlen rauchen, reden und Kaffee trinken. „Made in Hellas“ bietet nicht nur griechische Atmosphäre, sondern rund 700 griechische Food- und Non-Food-Artikel inklusive griechischem Imbiss.

„Made in Hellas“ vor 16 Monaten eröffnet

Kundschaft, die es mag, wird mit einem fröhlichen „Jassas“ von Eleni oder Ioannis Zachopoulos begrüßt. Das Ehepaar hält den vor 16 Monaten eröffneten griechischen Supermarkt auf 120 Quadratmeter am Laufen.

Kennengelernt haben sich die beiden im Nordosten Griechenlands. Der jetzt 37-jährige Ioannis war dort Landwirt, seine vier Jahre ältere Frau, eine Karlsruherin, war zu den Wurzeln ihrer Familie zurückgekehrt. 2010 ging es mit der ersten Tochter wieder nach Karlsruhe zurück.

Nach einigen Stationen schaffte man den Einstieg in die Lebensmittelbranche. Zunächst mit einem Lagerverkauf auf 40 Quadratmeter auf dem C-Areal in der Nordstadt, dann mit einem 80 Quadratmeter großen Lebensmittelladen in der Oststadt und nun noch einmal größer in der Nordstadt.

Vergleichbare griechische Supermärkte gibt es in der Nähe nur in Stuttgart oder Mannheim. Eleni Zachopoulos

Inhaberin

Nach anfänglichen Zweifeln ist Eleni Zachopoulos von „Made in Hellas“ überzeugt. „Vergleichbare griechische Supermärkte gibt es in der Nähe nur in Stuttgart oder Mannheim. Viele Kunden müssen diese langen Wege jetzt nicht mehr machen.“ War ihr „Made in Hellas“ anfangs fast ausschließlich Anlaufstelle für Griechen, sind mittlerweile rund 35 Prozent der Kundinnen und Kunden Deutsche. „Da gibt es die Griechenland-Urlauber, die hier Produkte suchen, die sie aus dem Urlaub kennen, oder diejenigen, die griechische Restaurants besuchen und dann alkoholische Getränke kaufen, die ihnen dort besonders schmecken“, charakterisiert die Marktchefin die Kundschaft.

Die findet auf den Regalen Produkte griechischen Ursprungs – allesamt mit griechischer Aufschrift und oft mit deutschen Erläuterungen – die von Lieferanten stammen oder selbst aus Hellas importiert. In vier großen Kühlschränken und fünf Kühltruhen findet sich Tiefkühl-Ware vom Oktopus über Fleisch, Gemüse oder Steinofen-Pitta.

Besonders beliebt sind Feta, griechischer Joghurt, Olivenöl, Salz und Fische, Gewürze oder Bergtee. Ioannis Zachopoulos

Inhaber

„Besonders beliebt sind Feta, griechischer Joghurt, Olivenöl, Salz und Fische, Gewürze oder Bergtee“, nennt Ioannis Zachopoulos Vorlieben der deutschen Käuferinnen und Käufer. Preislich liegt man über Discounter-Preisen deutscher Märkte, die Produkte seien aber eben auch sehr viel authentischer. Die Zachopoulos‘ haben sich ihr Griechenland nach Karlsruhe geholt. Der Wegweiser „Thessaloniki 1.473 km“ an der Wand zeigt aber immer noch, wo das Herz des Ehepaares etwas fester schlägt.