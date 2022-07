Grausame Morde

Tat wirkt bis heute nach: Geiselnehmer tötete vor zehn Jahren in der Karlsruher Nordstadt vier Menschen

Am 4. Juli 2012 tötet ein 49 Jahre alter Mann in der Karlsruher Nordstadt vier Menschen und richtet sich danach selbst. Der Polizeieinsatz hält den halben Stadtteil in Atem. Die Tat wirkt bis heute nach.