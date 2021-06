Dirk Köhn ist vor drei Jahren am Spielplatz in der August-Bebel-Straße in Karlsruhe vorbeigefahren, wo er selbst mit seinen sechs Geschwistern einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat. „Der Bolzplatz war tot – da waren keine Kinder drauf, die dort gespielt haben“, erinnert sich der 48-Jährige, der mittlerweile in Stutensee-Spöck wohnt.

Als Kind gab es dort noch keinen richtigen Fußballplatz mit Alu-Toren, nur einen Schießstand der Amis und provisorische Tore. Das sei laut Köhn nicht der einzige Bolzplatz gewesen, an dem nichts los war.

Das brachte ihn auf die Idee, auf den Plätzen Fußbälle zu verteilen, in der Hoffnung, dass wieder jemand dort spielt. Im ersten Jahr waren es fünf Bälle, dann zehn und nun 20 Stück. Und die Aktion wird fortgesetzt.