Sachschaden von 30.000 Euro

Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Oberreut

Gegen 15.15 Uhr am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Geck-Straße in Karlsruhe-Oberreut gemeldet.