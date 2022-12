Die Feuerwerksbatterien im Supermarkt werden immer Größer und mancher Nachwuchs kann sich kaum an Silvester mit privatem Geböller erinnern. Ganz ohne Jacke und frieren, Silvester feiern? Das könnte dieses Jahr Realität werden. Eine fast schon frühlingshafte Wetterprognose, wird für einen ungewöhnlichen Jahresausklang sorgen.

Egal, ob es ein fröhlicher Schnappschuss der privaten Feier ist oder eine Feuerwerk-Langzeitbelichtung an einem ganz besonders fotogenen Ort, mit Profi-Ausrüstung und wunderschöner Kulisse ist. Hauptsache, es zeigt, wie besonders der Start in das neue Jahr 2023 ist. Das kann bis zum Neujahrs-Brunch am Sonntagmorgen gehen.

Die BNN sucht Silvesterfotos: So kann man teilnehmen

Schicken Sie Ihre Fotos per Mail an redaktion.leserdialog@bnn.de mit Betreff: „Silvester“ und ein paar Sätze dazu: Wo ist das Bild entstanden, was und wen zeigt es? Bitte geben Sie Ihren Namen an und eine Telefonnummer für Rückfragen. Einsendeschluss ist Sonntag, 1. Januar, 12 Uhr.