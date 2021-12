Omikron in Karlsruhe

Omikron bedroht auch in Karlsruhe das Weihnachtsfest

Täglich werden in Karlsruhe mehr Omikron-Fälle bekannt. Wer Kontakt mit einem Infizierten hat, muss über Weihnachten in Quarantäne. In den Schulen verursacht das steigende Unsicherheit.