18-Jähriger in Oststadt zusammengeschlagen

Unbekannte haben am Samstag einen jungen Mann aus bisher unbekannten Gründen zusammengeschlagen. Der 18-Jährige musste daraufhin medizinisch behandelt werden.

Am Samstag gegen 0.45 Uhr ist ein 18-Jähriger von zwei unbekannten Männern im Bereich der Tulla-/Gerwigstraße zusammengeschlagen worden. Der junge Mann erhielt hierbei Schläge ins Gesicht und wurde unter anderem auch mit ein Messer bedroht. Dabei trug er eine Unterkieferfraktur davon und kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Gründe für die Tat sind noch ungeklärt, so die Polizei.

Konkrete Hinweise auf die Unbekannten konnte der Geschädigte nicht geben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.