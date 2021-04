Mutter tötet in Karlsruhe Tochter und sich selbst: Die quälende Frage nach dem Warum

Am Mittwoch hat eine 34 Jahre alte Frau in der Karlsruher Oststadt erst ihre siebenjährige Tochter, dann sich selbst getötet. Zwei Tage später sitzt der Schock noch immer tief. Und viele quält die Frage nach dem Warum.

Am Freitag liegen Blumen und kleine Kuscheltiere vor dem Haus in der Karlsruher Oststadt, in dem zwei Tage zuvor eine 34 Jahre alte Frau zunächst ihre siebenjährige Tochter und dann sich selbst getötet hat. Mehrere Kerzen brennen.

Die Botschaft eines Kindes an das Mädchen ist vom Regen aufgeweicht. „Lebe im Himmel“ ist darauf noch zu lesen.

Der Schock über die Tat in der Nachbarschaft sitzt in der Oststadt bei vielen tief – vor allem in der Grundschule, wo das Mädchen in die erste Klasse ging.