Fußball-Schiedsrichter Nikolai Kimmeyer vom TSV Palmbach winkt in der nächsten Saison als Assistent in der Bundesliga. Zuletzt war der Karlsruher fünf Jahre lang in der Zweiten Liga an der Linie im Einsatz.

Knapp zwei Wochen nach dem Doppelabstieg der ersten Mannschaft aus der A-Klasse und der Reserve aus der B-Klasse kann der TSV Palmbach einen außergewöhnlichen Aufstieg feiern: Nikolai Kimmeyer hat als Schiedsrichter-Assistent den Sprung geschafft von der Zweiten Liga in die Bundesliga.

Der 32-Jährige rückt für Timo Gerach aus Landau nach, der fortan als Spielleiter in den beiden Bundesligen eingesetzt wird. Welchem Team Kimmeyer angehören wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Kimmeyer ist der erste Schiedsrichter-Assistent aus dem Bereich des Badischen Fußball-Verbands (bfv) seit Stephan Kammerer vom Karlsruher SC vor 15 Jahren, der für Spiele im Oberhaus berufen worden ist.

Nikolai Kimmeyer aus Palmbach pfeift seit 2006

Wie sein Zwillingsbruder Michael, der seine Karriere als Referee berufsbedingt inzwischen aber auf Eis gelegt hat, pfeift Nikolai seit 2006. Der 32-Jährige ist seit 2018 in der Zweiten Liga als Assistent an der Linie im Einsatz. Zuletzt hatte er sich in den Teams von Patrick Alt aus Illingen und von Deniz Aytekin aus Oberasbach für höhere Aufgaben empfohlen.

In der vergangenen Saison hielt Kimmeyer in 17 Zweitliga- und sechs Drittligaspielen die Fahne hoch. Die spektakulärsten Begegnungen seien Spiele mit dem FC. St. Pauli gewesen. Zum einen das Derby Mitte Oktober am Millerntor zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (3:0), die Spielleitung hatte Aytekin. Zum anderen das Duell am Böllenfalltor am 6. Mai, als der SV Darmstadt 98 Matchball zum Aufstieg hatte und 0:3 verlor.

Je voller das Stadion ist, um so besser ist die Stimmung und um so schöner ist die Aufgabe. Nikolai Kimmeyer, Schiedsrichter-Assistent des TSV Palmbach

„Je voller das Stadion ist, um so besser ist die Stimmung und um so schöner ist die Aufgabe“, sagt Kimmeyer. Die Herausforderung sei, „die Atmosphäre genießen zu können, ohne den Fokus zu verlieren.“ Für die bevorstehenden Aufgaben kommt eine andere Herausforderung auf ihn zu: Die Dynamik und die Geschwindigkeit seien in Erstligaspielen noch einmal um einiges höher als im Unterhaus.

Einsatz im Eröffnungsspiel des neuen Wildparkstadions?

Für den Fluglotsen geht es in den nächsten Wochen nun darum, sich physisch und psychisch auf die Saison vorzubereiten. Den Regeltest habe er bereits online absolviert.

Vom 10. bis 13. Juli folgt ein Lehrgang in der Sportschule Kaiserau mit Sprint- und Intervalltests. Und wenn alles nach Wunsch läuft, dann wird Kimmeyer am 19. Juli im Eröffnungsspiel des neuen Wildparkstadions zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Liverpool assistieren. In Pflichtspielen des KSC darf der Palmbacher nicht winken.