Pkw stößt mit Straßenbahn in Karlsruhe zusammen

Ein 45-jähriger ist am Freitagmorgen in Karlsruhe mit einer Straßenbahn kollidiert.

Ein Pkw-Fahrer ist am Freitagmorgen mit einer S-Bahn in Karlsruhe zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 45-jährige gegen 8 Uhr auf dem Hirtenweg, als er beim Abbiegen das Rotlicht der Ampel übersah und mit einer Straßenbahn, die Richtung Stutensee fuhr, kollidierte.

Bei der Kollision zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden an der S-Bahn liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Am Pkw entstand ein Totalschaden.