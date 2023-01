Platanen: Karlsruher Klimabündnis schreibt offenen Brief an Mentrup

Das Karlsruher Klimabündnis fordert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) eine lückenlose Dokumentation der Ausbreitung der Wurzeln der kürzlich gefällten Platanen in der Kaiserstraße.

Sollte sich herausstellen, dass entgegen der Annahme des Tiefbauamtes ein Erhalt der Bäume möglich ist, erwartet das Bündnis eine Überarbeitung der Umbaupläne, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Erhalt der verbliebenen Platanen sei von „vitalem Interesse, weil die Platanen bei den zu erwartenden sommerlichen Hitzewellen zu einem für die Menschen verträglichen Stadtklima essentiell beitragen, was die geplante Neupflanzung in absehbarer Zeit nicht erreichen wird“, heißt es in dem Schreiben an Mentrup.

Als weiteren Punkt spricht das Klimabündnis in dem offenen Brief die Bewässerung der neu zu pflanzenden Bäume in der Kaiserstraße an. Hier verweist das Bündnis auf ein Beispiel aus Melbourne (Australien), dessen Umsetzung auch in der Kaiserstraße möglich sei.

Im Dezember hatte der Gemeinderat entschieden, die 48 verbliebenen Platanen auf der Kaiserstraße zu fällen und zu ersetzen. Vier Bäume wurden bislang gefällt.