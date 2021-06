Beleidigungen und Provokationen

Einsatz bei der Günther-Klotz-Anlage: 19-Jähriger provoziert Beamten – zahlreiche Schaulustige

Eine Polizeistreife ist am Dienstagabend am Skater-Platz der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe verbal angegangen worden. Als ein 19-Jähriger festgenommen wurde, versammelten sich zahlreiche Schaulustige, die die Beamten beleidigten.