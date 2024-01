Montag war nur der Beginn, so der Tenor der Landwirte, die zu Wochenbeginn in der Region schon auf die Straßen gingen. Am Donnerstag wird der Protest unter anderem im nördlichen Landkreis Karlsruhe wieder auf die Straße getragen. Die Veranstalter des Protests, die Kreisbauernverbände Karlsruhe und Rhein-Neckar, erwarten mindestens 300 Fahrzeuge, die auf der Staffelfahrt von Bretten bis nach Sinsheim fahren werden.

Die Strecke zieht sich über Land-, Kreis- und Bundesstraßen. Die Autobahn wird nach den Angaben der Organisatoren und der Polizei von den Teilnehmern ausgespart. Und dennoch werden die übrigen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen müssen, wenn sie hinter dem Konvoi fahren.

Los geht es um 9 Uhr in Bretten am Spitalhof. Von dort zieht der Treck der Fahrzeuge in Richtung Jöhlingen, über die B293. Bis Berghausen bleiben die Traktoren auch auf der B293.

Von Bretten nach Karlsruhe ...

Erst in Pfinztal wechseln die Fahrzeuge auf die B10 und damit in Richtung Karlsruhe. Sie passieren die A5 und fahren am Großmarkt vorbei über den Ostring in Richtung Oststadtkreisel. Im Anschluss geht es Richtung Westen, über die Karlsruher Kriegsstraße.

Am Montag dieser Woche ging es dann noch Richtung Süden – am Donnerstag ziehen die Landwirte aber nach Norden, über die Reinhold-Frank-Straße sowie den Adenauerring auf die Willy-Brandt-Allee. Von der Linkenheimer Landstraße geht es dann über den Unteren Dammweg nach Eggenstein und Leopoldshafen.

Über die L559 fahren die Landwirte nach Stutensee-Friedrichstal und von dort über Landesstraßen bis nach Bruchsal. Die B35 und B3 führen die Demonstration dann nach Ubstadt und Stettfeld. Durch Zeutern, Odenheim und Tiefenbach fahren die Landwirte, um dann der L551 bis nach Hilsbach zu folgen, womit dann der Rhein-Neckar-Kreis erreicht ist.

Über die L550 und Weiler erreicht der Konvoi Sinsheim. Auf dem Parkplatz P9 ist das Ziel der Staffelfahrt erreicht. Organisatoren und Behörden tun sich schwer mit einer Ankunftszeit. Nach Schätzungen könnte der Demozug gegen 11 Uhr das Ziel erreicht haben.

... und Bruchsal nach Sinsheim

Wie viele Teilnehmer sich dann schon der Demonstration angeschlossen haben werden, ist unklar. Zu Wochenbeginn hatten sich Unternehmen und private Kfz-Besitzer angeschlossen, die ihren Unmut über die Regierungspolitik zum Ausdruck brachten.

Mit den zahlreichen Aktionen der Landwirte in den vergangenen Tagen protestieren die Landwirte unter anderem gegen die im vergangenen Dezember angekündigte Abschaffung von Privilegien bei der Kfz-Besteuerung und bei den Betriebskosten für Agrardiesel.

Zwar hatte die Bundesregierung die Pläne für das Wiedereinsetzen der Kfz-Steuer rückgängig gemacht, den Verbänden war die Rücknahme aber nicht mehr ausreichend genug.