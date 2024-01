Mehrere hundert Menschen haben sich am Mittwochnachmittag an der Mahnwache entlang der B462 in Gaggenau beteiligt. Wer hinter der Aktion im Zuge der Bauernproteste steht, ist bisher unklar.

Das Hupkonzert ist in Gaggenau weithin hörbar: Auf der B462 läuft am Mittwochnachmittag eine Mahnwache mit mehreren Hundert Teilnehmern im Rahmen der Bauernproteste ab. Eine Kolonne aus Lastwagen, Traktoren und Pkw fährt gegen 16.30 Uhr hupend durch den Kreisel beim Rotherma-Thermalbad in Gaggenau-Bad Rotenfels.

Am Straßenrand stehen rund zwei Dutzend Menschen, die sich ebenfalls an der Mahnwache beteiligen. Sie wedeln mit Fahnen und halten Plakate – etwa mit der Aufschrift „Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterstützt werden“ – nach oben. Aber nicht nur dort stehen Leute, sondern etwa auch an der Shell-Tankstelle in Gaggenau sowie am Unimog-Museum.

Anonymer Aufruf zur Mahnwache

Unklar ist bisher, wer die Aktion organisiert hat. Doch für die „Lichtergasse“ würden insbesondere Traktoren, Lkw und Transporter sowie „vor allem genügend Fußvolk“ gebraucht, hieß es in einem Aufruf in den sozialen Medien. In diesem ist auch die Rede davon, dass sich die Mahnwache an der B462 zwischen „Unimog-Museum und der Abfahrt Ottenau“ abspielen soll.

„Die Situation der Bauern betrifft uns letztlich alle“, sagt Ralf Lang aus Gernsbach. Er steht zusammen mit Sandy Kruppa, der ebenfalls aus Gernsbach kommt, am Rotherma-Kreisel in Bad Rotenfels. Er fühle mit den Bauern und könne ihren Ärger „voll und ganz“ nachvollziehen. „Die Kosten werden allgemein immer größer“, äußert Lang seinen Unmut. Er selbst ist kein Landwirt, aber führt im Nebenerwerb beispielsweise Rodungsarbeiten aus.

Kruppa und er haben in den sozialen Medien von der Protestaktion in Gaggenau erfahren, wie Lang erklärt. Das Gleiche sagen auch mehrere Teilnehmer, die in der Nähe des Unimog-Museums stehen. „Es reicht jetzt! Wir wissen, was hier läuft. Mehr braucht man dazu nicht sagen“, betont ein Mann, der seinen Namen nicht in dem Bericht lesen will.

Auch ein Ettlinger beteiligt sich an der Aktion

Dasselbe gilt für einen Ettlinger, der sich ebenfalls an der Aktion beteiligt. „Es ist unerträglich mit der Politik. Ich habe einfach die Schnauze voll“, sagt der Mann. Er sei schon bei mehreren Demos im Zuge der Bauernproteste dabei gewesen. „Und jetzt natürlich auch hier.“ Als wenige Meter entfernt mehrere Traktoren und Lkw auf der B462 vorbeifahren und hupen, schwingt er eine große, weiße Friedensfahne.

Die anderen etwa zehn Anwesenden winken den Fahrern zu. Dann rollen die Traktoren und Lkw weiter in Richtung Rotherma-Kreisel.