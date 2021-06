Der 49 Jahre alte Urheber einer Unfallserie in Karlsruhe und darüber hinaus leidet laut einem Gutachten unter paranoider Schizophrenie. Der Mann muss mit der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik rechnen.

Wie konnte es zu dem dramatischen Geschehen am 24. November vergangenen Jahres kommen, als ein 49 Jahre alter Mann zunächst in Karlsruhe eine Reihe von Unfällen verursachte, Autos kaperte und später nur mit größter Mühe am Steuer eines 40 Tonnen schweren Sattelzugs gestoppt werden konnte?

Folgt man dem Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen Andrea Haarnagel, so spielt eine seelische Erkrankung des Mannes eine bedeutende Rolle bei der Einordnung der Tat.

Das Geschehen erschütterte weite Teile der Stadt und fand schließlich seinen Abschluss in Südbaden. Mit seinem Mietwagen mit polnischem Kennzeichen fiel der Autofahrer zunächst durch rüde Fahrweise und mehrere Rempler auf; in Mühlburg landete der Wagen des Mannes nach einem spektakulären Crash auf dem Dach.