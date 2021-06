Nur 800 statt 1.500 Teilnehmer

Querdenker haben in Karlsruhe außerhalb ihrer Blase kaum Gehör gefunden

Die heiklen Szenen zwischen Polizeikräften und Antifa-Aktivisten haben von der Kundgebung der Querdenker an Fronleichnam in Karlsruhe abgelenkt. Aber auch ohne den umstrittenen Polizeieinsatz hätten die Querdenker in der Stadt kaum Gehör gefunden.