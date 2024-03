Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“: Die BNN laden zum Leserforum

„Erkennen Sie Karlsruhe?“ Seit dem Sommer 2022 stellt die Redaktion einmal im Monat diese Frage. Die Serie hat sich von Beginn an zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. Mitunter erreichen uns bei den Rätseln mehr als 200 Einsendungen pro Folge – Grund genug, die Fans der historischen Reihe mit denjenigen zusammenzubringen, die die BNN bei „Erkennen Sie Karlsruhe?“ so tatkräftig unterstützen.

Am Mittwoch, 10. April, laden wir Sie deshalb zu unserem Leserforum zu unserer Serie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ ein. Zu Gast in der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße 1-5 sind von 18 bis 19.30 Uhr Katrin Dort, Leiterin des Stadtarchivs Karlsruhe, und Eric Wychlacz, Archivar in der Einrichtung.

Leserforum gibt Ausblick auf die Sonderausstellung „Karlsruhe hat Pläne!“

Bei dem Leserforum werden Katrin Dort und Eric Wychlacz unsere Rätselreihe als Aufhänger nehmen, um über ihre Arbeit und Aufgaben des Archivs zu sprechen. Zudem geben Sie Ausblick zu der ab Sommer geplanten Sonderausstellung „Karlsruhe hat Pläne! Schatzkammer Bauakte“ geben.

Daneben bleibt an dem Abend natürlich genügend Zeit, um über „Erkennen Sie Karlsruhe?“ sowie das alte und neue Karlsruhe zu diskutieren. Als Teilnehmer am Leserforum können Sie gerne alte Karlsruhe-Fotos mitbringen, über die wir gemeinsam sprechen können.

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Wer dabei sein möchte, schreibt eine Mail oder einen Brief (siehe unten). Gehen zu viele Anmeldungen ein, entscheidet der Zeitpunkt des Maileingangs.

„Erkennen Sie Karlsruhe?“ funktioniert ganz einfach: An jedem ersten Donnerstag im Monat zeigen wir Ihnen ein altes Karlsruhe-Foto. Wir wollen von Ihnen wissen, wo das Bild aufgenommen wurde und welche Erinnerungen oder Erlebnisse Sie damit verknüpfen.

„Erkennen Sie?“ hat auch in Karlsruhe Dauerbrennerpotenzial

Am Freitag in der darauffolgenden Woche veröffentlichen wir die Lösung und die Anekdoten unserer Leserinnen und Leser. Dazu zeigen wir noch einmal das alte Foto, aber auch ein aktuelles, das vom gleichen Standort aufgenommen wurde. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir Sachpreise.

Die Serie „Erkennen Sie?“ hat Dauerbrennerpotenzial. Dirk Lübke, ehemals Chefredakteur der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ brachte die Idee von dort vor vielen Jahren zum „Mannheimer Morgen“ mit. In der hessischen Stadt hat es die Reihe mittlerweile auf mehr als 1.000 Folgen gebracht, in Mannheim ist gerade Folge 214 erschienen.