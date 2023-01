Zehn Jahre nach seiner Teilnahme bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ gibt es Neues von Raffa Shira: Der Karlsruher, der mittlerweile in Rheinstetten-Mörsch wohnt, ist mit einer Single am Start.

Ende Dezember ist mit „Auszeit“ die neue Single von Raffa Shira erschienen. Der 41-jährige Sänger aus Rheinstetten nahm vor zehn Jahren an der TV-Sendung „The Voice of Germany“ teil und kam dort im Team von „The Boss Hoss“ bis in die vierte Live-Show. Ein Jahr zuvor hatte sich keiner der Coaches beim Casting umgedreht. Nach der Sendung veröffentlichte er sein Debütalbum „Schlicht – Ergreifend“.

Den Titel „Auszeit“ wählte Shira nach eigenen Angaben, weil es eine Zeit gab, in der ihn vieles belastet hat. Angefangen von Corona, Pleiten und Leuten, die unterschiedlich ticken und dass man in eine politische Ecke gedrängt wird.

Als zweifacher Familienvater habe ihn zudem belastet, wenn die Kinder mit Schnupfen in eine andere Gruppe eingeteilt wurden. Auch musikalisch habe er eine lange Auszeit gehabt, und die fußballerischen Anspielungen seien ohnehin passend für ihn, da die Liebe zu seinem blau-weißen Heimatverein noch immer bestehe.

Im Austausch mit KSC-Spielern

„Mit aktuellen und ehemaligen KSC-Spielern wie Daniel Gordon, Steffen Haas, Alexander Iashvili, Maik Franz oder Marco Terrazino habe ich weiterhin Kontakt“, sagt der treue KSC-Fan.

Für den AVG-Angestellten sei die Musik eine Art Versöhnung und bedeute das Gegenteil von Spaltung. Shira schrieb den Song gemeinsam mit Marcel Kässinger, einem seiner besten Freunde, mit dem es ebenfalls eine Auszeit gab. Ohne Kässinger hätte er mit der Musik nicht so Gas gegeben und das Projekt wäre nicht entstanden.

Externer Inhalt von Youtube

Seinen Stil beschreibt der in Rastatt geborene und aufgewachsene Sänger als urbanen Pop, der beim Rap angesiedelt ist.

„Ich fühle mich im Hip-Hop zu Hause“, sagt der Mörscher, der auf Deutsch singt, weil er sich da wohl fühlt. Sein Song könnte Ohrwurmcharakter haben und durchaus radiotauglich sein. Letzteres habe er testen lassen.

Das Lied ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, ebenso das dazugehörige Video auf YouTube, das in einer Tuning-Werkstatt in Durmersheim gedreht wurde. Weitere Projekte sind in Planung, darunter eine Ballade.

„Im Moment habe ich 60 Prozent männliche Zuhörer, das muss mindestens 50:50 werden“, sagt der 41-Jährige. Überrascht habe ihn, dass er einige Fans in Helsinki habe.

Stimmlich hat sich bei dem Familienvater einiges getan, der Gesangsunterricht bei Anke Thomas-Hoffmann brachte ihn weiter. Und durch seine Tochter sowie seinen Sohn habe er neue Blickwinkel und Lebenserfahrung. Und mit dem Angeln habe er ein neues Hobby, das ihn komplett zur Ruhe bringt.