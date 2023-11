In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei Männer auf einem Streifzug durch Karlsruhe mehrere Personen ausgeraubt und verletzt. Nach mehreren Angriffen auf der Straße brachen die beiden in eine Wohnung ein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei Männer auf einem Streifzug durch Karlsruhe mehrere Personen auf der Straße ausgeraubt und brachen anschließend in eine Wohnung ein. Sie verletzten dabei mehrere Personen, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Pressemitteilung am späten Freitagabend mitteilten.

Die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer hatten zunächst gegen 21:50 Uhr bei einem Streit in einer Gaststätte in der Rheinstraße in Mühlburg einem 45-Jährigen Reizgas in die Augen gesprüht. Danach flüchteten sie aus dem Lokal.

Gegen 00:20 Uhr hatten die beiden Tatverdächtigen zwei jungen Männern (23 und 27 Jahre alt) in der Innenstadt angesprochen und unvermittelt Reizgas in das Gesicht gesprüht. Anschließend sollen die Angreifer in Richtung Friedrich-List-Schule geflüchtet sein. Die beiden Geschädigten erlitten Verletzungen, die notfallärztlich versorgt werden mussten.

Gegen 01:50 Uhr sollen die Beschuldigten in der Kreuzstraße einen Raub begangen haben. Sie sollen von zwei 20-jährigen die Herausgabe von Geld und Wertsachen gefordert haben. Als dies von den Geschädigten verweigert wurde, sollen die Männer mit Reizgas gedroht und den Geldbeutel eines der Geschädigten an sich genommen haben.

Männer brechen in Karlsruher Wohnung ein und schlagen mit Zange zu

Schließlich sollen die beiden gegen 03:30 Uhr in eine Wohnung in der Werderstraße eingedrungen sein und sodann auf den 20-Jährigen Wohnungsinhaber mit einer Zange eingeschlagen sowie diesen mit einem Messer bedroht haben. In der Folge sollen die Männer Bargeld und weitere Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet haben.

Aufgrund der Personenbeschreibungen der Geschädigten konnten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Tatverdächtige hatten geringe Menge Betäubungsmittel bei sich

Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei bei einem der Männer eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die beiden Tatverdächtigen im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt.