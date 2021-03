Am Dienstagmorgen ist in Karlsruhe ein Pkw mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Krankenwagen war auf einer Einsatzfahrt. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem anderen Auto ist es am Dienstagmorgen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 54-Jährige Fahrer des Rettungswagens um 09.25 Uhr mit Sondersignal auf dem Ostring unterwegs. An der Kreuzung zur Gewigstraße tastete er sich bei Rotlicht in die Kreuzung hinein. Als offensichtlich alle Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung standen, fuhr er weiter auf die Kreuzung. In diesem Moment kam auf der Gewigstraße von rechts ein 70-jähriger Auto-Fahrer bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge dann zusammen.

Die zwei Mitfahrer im Rettungswagen und der Fahrer und die Beifahrerin des PKW wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.