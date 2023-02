Für ihr eigenständiges Programm sind die Sandhasen des Rintheimer Carneval Clubs RCC bekannt. In dieser Kampagne trumpfen sie wieder mächtig auf – zumal sie ihre Garde feiern, die seit einem halben Jahrhundert tanzt.

Der Rintheimer Carneval Club „Die Sandhasen“ (RCC) nennt seine Prunksitzung entgegen der in Karlsruhe üblichen Praxis einen „Faschingsball“. Und auch sonst ist am Samstagabend manches anders als bei anderen Karlsruher Karnevalsgesellschaften.

So bringt etwa die Travestieshow „Chapeau Claque“ mit einer halbstündigen Performance von Marco Gerhard Schindler und Fanny Davies das Publikum im Saal schon fantastisch in Stimmung, bevor die RCC-Größen einziehen.

Die seit 50 Jahren bestehende Rintheimer Sandhasengarde führt zur Feier ihres Jubiläums in das Programm ein mit ihrem Gardetanz. Mit dem Schautanz „Gladiatoren – We run the world“ wird sie es auch beenden.

Sandhasen-Garde zeigt Schautänze aus 30 Jahren

In der Mitte des Programms zeigen die jungen Damen ein Medley von Schautänzen aus den drei zurückliegenden Jahrzehnten, sorgsam erhaltene Choreographien, die Vorgängerinnen der heutigen Gardemädchen getanzt haben.

Zwei Guggenmusiken kündigt Sitzungspräsident Lutz Boden an. Er moderiert die RCC-Sitzungen seit elf Jahren. Den schrillen Tönen der „Katzbachgugge“ aus Odenheim folgen die „Zürigugge Lady Killers“ aus Zürich.

Die Guggenmusiker aus der Schweiz, Ursprungsland der gekonnt-schrägen Fastnachtsmusik, feiern ein närrisches Jubiläum, sie wurden vor 55 Jahren gegründet.

Zwischen den Guggenkonzerten gibt es Entspannung für die Ohren und einen Schmaus für die Augen durch die beiden Sandhasen-Tanzmariechen Iva und Franziska.

„Ein „Satansbraten“ ist die erst 13 Jahre alte Leonie aus Dirmstein nahe Frankenthal, die an Eltern, Lehrern und Sitzungspublikum kein gutes Haar lässt. Ebenso wenig wie Fabian Wilhelm, ein weiterer Pfälzer, der als „Isemer Prinzessin“ zum wiederholten Male beim RCC auftritt.

Auch die in Karlsruhe bekannte Bütt vom Narren vom Narrenbrunnen, Bernd Lindorf, spricht neben Augen und Ohren auch den Geist an.

Starke Showeinlagen sind Trumpf bei der Sandhasen-Fastnacht

Mit den Showhasen gibt es beim RCC eine neue, alters- und geschlechterübergreifende Tanzgruppe. Sie entführt in den Zirkus. Da darf sich auch Carmen Bitsch mitbewegen, die zu den Gründern der Sandhasengarde gehört. Etwa eine Hälfte des Auftritts tanzt sie mit.

Neu ist auch das Sandhasen-Duo Nic und Lutz, bestehend aus Niclas Biehle und Lutz Boden. Sie rocken die Bühne und den Saal mit bekannten Schlagertiteln von „Über den Wolken“ bis „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Mehrere Zugaben muss das Duo geben.

Auch vom RCC-eigenen Männerballett „Die Taktlosen“ verlangt das Publikum wie beim Auftritt an Weiberfastnacht in Dirmstein mehrere Zugaben. Sitzungspräsident Boden schlägt vor, die Truppe müsse ihren Namen in „Die Taktfesten“ ändern. Denn sie zeigt tänzerische Höchstleistungen.

Ebenso wie schließlich als letztem Höhepunkt einer nahezu fünfstündigen Sitzung die Sandhasengarde. Zweimal muss sie ihre Mädchenpyramide, den krönenden Abschluss ihres Schautanzes, zeigen.