In der Friedrich-Realschule, Ecke Bienleinstorstraße/ Pfinztalstraße, richtet die Arbeitsgemeinschaft Sanitätsdienste ihre Zentrale ein. Sie ist auch SOS-Insel. Fünf weitere solcher Inseln, erkenntlich an Aufstellflaggen, gibt es am Start, an der Ernst-Friedrich-Straße, an der Auer Straße, am Ende der Gritznerstraße sowie an der Rappenstraße nahe dem Ende der Zugstrecke.