Rollerfahrer nach Verkehrsunfall in Karlsruhe schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit dem 27-Jährigen zusammen.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt-West hat ein Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 27-jährige Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der Hans-Thoma-Straße Richtung Schlossplatz unterwegs, als aus der Akademiestraße ein Auto ordnungswidrig nach links in diese einbog, teilte die Polizei mit.

Der Pkw-Fahrer übersah hierbei offenbar den von links kommenden Zweiradfahrer. Schwerverletzt wurde der 27 Jahre alte Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.