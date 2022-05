Eine wichtige Rolle spielt laut Jäger der Lärmschutz der Anwohner. Lautes Wummern und kreischende Maschinen sollen möglichst wenige Bürger aus dem Schlaf reißen. Bei Rüppurr würden deshalb nur „lärmarme“ Arbeiten in der Nacht durchgeführt. Die Arbeiter rücken zum Beispiel nachts an, wenn sie vor Baubeginn den Verkehr absichern und Fahrstreifen umlegen oder wenn sie am Ende die Baustelle wieder abbauen. Solche Arbeiten behinderten den Verkehr erheblich - dafür gebe es regelmäßig Nachtbaustellen. Ebenso für Bauvorhaben, die eine Vollsperrung der Autobahn erfordern. Paradebeispiel: der Abriss von kompletten Brücken. Aber auch Qualität und Sicherheitsfragen seien entscheidend.