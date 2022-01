Rund 500 Menschen demonstrieren in Karlsruhe gegen Corona-Maßnahmen

In der Karlsruher Innenstadt demonstrierten am Montagabend nach Schätzungen der Polizei rund 500 Kritiker der Corona-Maßnahmen. Zunächst versammelten sich die Teilnehmer am Marktplatz, dann zogen sie pfeifend und klatschend durch die City.

Kerzen waren anders als bei den bisherigen sogenannten „Spaziergängen“ wenige zu sehen. Die Polizei löste den Zug nicht auf, obwohl offiziell keine Demonstration angemeldet war.

Das Geschehen blieb friedlich. Abstände wurden allerdings nicht eingehalten, nur wenige Protestierende trugen Masken. Im Vorfeld war der Aufmarsch in sozialen Netzwerken angekündigt worden. Zudem wurden in Teilen von Karlsruhe Flugblätter in Briefkästen geworfen.