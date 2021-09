Sie hat auf Rennstrecken in ganz Europa gearbeitet – warum verkauft eine Unternehmerin jetzt Veganes auf dem Karlsruher Wochenmarkt? Die Geschichte eines Überlebenskampfes.

Samy Ebel war an einem Punkt, an dem sie nichts mehr zu verlieren hatte. „Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich meinen nächsten Geburtstag nicht mehr erlebe“, schildert sie. Das war im Sommer 2012. Heute ist Ebel 49, sie hat noch viele Geburtstagsfeiern geplant. Und ihr Leben komplett umgekrempelt. Aber von vorne.

Ebel hatte immer ein stressiges Leben, sagt sie. Sie ist Konditorin, aber nicht nur. „Ich habe Zuviel-Lernen betrieben“, nennt sie es. Aufgewachsen auf einem Demeterhof, drehte sich ihre gesamte Kindheit und Jugend um die Landwirtschaft. Kühe melken, Kälber schlachten, all das hat Ebel miterlebt.

Doch irgendwann verging ihr die Lust aufs Land. Sie lernte Technisches Zeichnen und saß eine Zeit lang im Büro. Das lag ihr nicht, also studierte sie noch Eventmanagement. Die Motorrad-Rennfahrerin verknüpfte Leidenschaft und Beruf und arbeitete fortan auf verschiedensten Rennstrecken in ganz Europa. „Die Leute denken, es ist cool, wenn du jedes Wochenende in Barcelona oder Mailand bist“, sagt sie heute. „Aber ich hatte immer Stress. Und mit 26 den ersten Krebs.“