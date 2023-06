Jeden Donnerstag

Warum sich Bayern in Karlsruhe zum Schafkopf-Spielen treffen

Diese Runde trifft sich ein Mal pro Woche in Karlsruhe zum Schafkopf-Spielen. Mitgebracht wurde die Tradition aus Bayern. Was am Spiel so reizvoll ist und weshalb auch Nicht-Bayern willkommen sind.