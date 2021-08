Susanne Filder vom Schaustellerverband Karlsruhe: „Wir sind Lebens- und Überlebenskünstler“

Wir sind sogar sehr zufrieden. Denn anfangs wusste niemand, was uns erwarten wird. Normalerweise haben wir in Karlsruhe drei große Veranstaltungen auf dem Messplatz im Frühjahr und im Herbst. Dieses Fest findet aber in den Sommerferien statt, wo viele Leute im Urlaub sind. Deshalb hatten wir doch ein wenig Bauchweh. Aber es sind offenbar auch viele Leute dageblieben?