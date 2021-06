Feiern unter freiem Himmel

Pro & Kontra: Soll der Karlsruher Schlossgarten nachts weiterhin geschlossen werden?

Der Karlsruher Schlossgarten muss nachts geräumt und abgeschlossen werden, so gibt es das Land vor. Doch ist diese Regelung bei all den Corona-Einschränkungen noch angemessen? Die Meinungen in der Redaktion gehen auseinander.