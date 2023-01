Beliebte Events wie der Pfennigbasar kommen zurück, „Das Fest“ wartet mit Neuerungen auf: 2023 ist in Karlsruhe so manches geboten. Und am Schloss wird gleich ein verrücktes Jahrzehnt gefeiert.

Das Jahr 2023 ist noch jung, der Kalender aber bereits gut gefüllt: Ob Sport, Musik oder klassische Kunst – auf zahlreiche Events dürfen sich die Menschen in den nächsten Monaten in Karlsruhe freuen. Schon eine kleine Auswahl weckt Vorfreude.

Fans der Leichtathletik blicken Ende des Monats nach Karlsruhe: In der Messe findet am Freitag, 27. Januar, das Init Indoor Meeting statt. Es ist eine Veranstaltung mit Tradition: Bereits seit über 30 Jahren messen sich zum Jahresbeginn in Karlsruhe Weltmeister und Olympiasieger. In diesem Jahr klingt das Teilnehmerfeld ebenfalls vielversprechend.

Bei den Frauen gehen zum Beispiel Dina Asher-Smith aus Großbritannien und Ewa Swoboda aus Polen im 60-Meter-Lauf an den Start. Beim Stabhochsprung der Männer kommt es zum deutschen Duell zwischen Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel.

Die rund 3.000 Tickets für das Meeting sind bereits vergriffen. Doch die Karlsruhe Marketing und Event GmbH macht Hoffnung: Unter anderem „aufgrund von zurückkommenden Kontingenten von Partnern und Sponsoren wird es im Januar nochmal ein kleines Kontingent an Tickets geben“, teilt die KME mit.

Hierzu werde es zu gegebener Zeit weitere Informationen geben. Und selbst wer es nicht in die Halle schafft: Am Meetingabend überträgt der SWR die Wettkämpfe ab 18.30 Uhr im Livestream.

Pfennigbasar kehrt nach drei Jahren in der Schwarzwaldhalle zurück

Nach drei Jahren Pause können die Fans beim Pfennigbasar wieder auf Schnäppchenjagd gehen: Der Kult-Flohmarkt für den guten Zweck findet vom 2. bis 4. Februar in der Schwarzwaldhalle statt.

Am Donnerstag, 2., und am Freitag, 3. Februar, öffnet der Basar von 10 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr seine Pforten. Am Samstag, 4. Februar, ist von 10 bis 14 Uhr Betrieb. Der Erlös des Pfennigbasars wird traditionell für den guten Zweck gespendet.

Seit Beginn des Basars im Jahr 1968 kamen so insgesamt 4,4 Millionen Euro zusammen, bilanzieren die Veranstalterinnen vom Internationalen Frauenclub.

Boxauto, Karussell und Entenangeln: Gleich dreimal lockt auch in diesem Jahr ein Rummel auf den Messplatz. Los geht es nach Angaben der Karlsruher Schausteller mit deren Frühlingsfest, das vom 1. bis 10. April über die Bühne gehen soll.

Die vom Marktamt der Stadt verantwortete Frühlingsmess’ wiederum soll vom 2. bis 12. Juni auf dem Gelände an der Durlacher Allee stattfinden, heißt es auf der Homepage der Stadt. Voraussichtlich vom 27. Oktober bis 6. November folgt dann die Herbstmess’.

Karlsruher Innenstadt verwandelt sich beim „Fest der Sinne“ in Erlebnislandschaft

Da kann es Frühling werden: Karlsruhe lädt am 22. und 23. April zum Fest der Sinne. Dabei verwandelt sich die Karlsruher Innenstadt in eine Erlebnislandschaft. Ein Genussmarkt, Stoffmarkt, Flohmarkt und Angebote für Familien warten auf Besucherinnen und Besucher in der City. Auch ein Kinderprogramm ist angekündigt. Der Sonntag ist dann traditionell verkaufsoffen.

Kunstfreunde kommen bei der Messe art auf ihre Kosten: Sie lockt vom 4. bis 7. Mai in die Hallen der Messe. Die art spannt als Plattform für Klassische Moderne und Gegenwartskunst den Bogen über 120 Jahre Kunstgeschichte.

Nationale sowie internationale Galerien zeigen die Bandbreite des Kunstmarktes – von dem kompletten Spektrum der Kunst des 20. Jahrhunderts bis hin zu Werken frisch aus den Ateliers.

Badisches Landesmuseum geht auf Zeitreise in die 1980er Jahre

Das Badische Landesmuseum bittet zur ungewöhnlichen Zeitreise: „Die 80er – Sie sind wieder da!“ ist eine Sonderausstellung überschrieben, die ab dem 17. Juni im Schloss die Erinnerung an eines der aufregendsten Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschichte wieder aufleben lässt.

Bevor die Schau öffnet, feiert Karlsruhe eine Party. Die KME und das Badische Landesmuseum laden in Kooperation mit dem SWR zum großen 80er-Open-Air-Wochenende vor das Schloss ein.

Den Auftakt macht am Freitag, 16. Juni, mit der Spider Murphy Gang eine Band, die Anfang der 1980er Jahre zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle gehörte und mit „Skandal im Sperrbezirk“ einen der Evergreens dieser Epoche veröffentlicht hat.

Am Sonntag, 18. Juni, nimmt „SWR1 Pop und Poesie in Concert – Die 80er Show“ das Publikum mit auf eine Reise durch das vielleicht spannendste Musik-Jahrzehnt aller Zeiten.

Temporärer Biergarten öffnet beim Zeltival im Alten Schlachthof

Aus Sicht vieler Kulturfans öffnet im Sommer der wahrscheinlich schönste temporäre Biergarten der Stadt auf dem Gelände des Alten Schlachthofs: Am 22. Juni startet im Tollhaus das Zeltival, das bis 6. August mit Konzerten bekannter und weniger bekannter Künstler lockt.

Für zwei Abende läuft bereits der Vorverkauf. Die Singer-Songwriterin Tina Dico spielt am Sonntag, 16. Juli, ab 20.30 Uhr.

Für Freitag, 28. Juli, sind ebenfalls ab 20.30 Uhr Fatoumata Diawara & Band angekündigt. Einst floh sie als Jugendliche mit Leidenschaft für Schauspiel und Musik vor Bevormundung und Zwangsverheiratung aus Mali nach Paris.

Seit ihrem Debüt-Album „Fatou“ bewegt sich die charismatische Singer-Songwriterin und Rock-Gitarristin Fatoumata Diawara auf Erfolgskurs. Dabei sieht sie sich als Musikerin und zugleich als Botschafterin, für ihr Land, für einen ganzen Kontinent und für die Interessen von Frauen, so die Ankündigung. Weitere Termine werden bald öffentlich, verspricht Tollhaus-Pressesprecher Johannes Frisch.

„Das Fest“ Karlsruhe geht erneut mit vier Tagen an den Start

Noch gibt es weder Tickets zu kaufen noch erste Namen von Top-Acts. Dennoch sind schon Details zu „Das Fest“ 2023 bekannt – es wird nämlich wieder vier Tage am Hügel vor der Hauptbühne gefeiert.

Erstmals startete 2022 nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das Hauptfestival bereits am Donnerstag. Und auch in diesem Sommer soll es den Bonustag geben, wie aus Kreisen der verantwortlichen KME zu hören ist.

„Später analysieren wir alles und entscheiden, ob es in den nächsten Jahren mit drei oder vier Tagen weitergeht“, sagt Cheforganisator Martin Wacker.

Er plant, dass zwischen Vor-Fest und „Das Fest“ am Mittwoch in der Günther-Klotz-Anlage Ruhetag ist. „An diesem Tag wollen wir mit dem Fest-Mobil und weiteren Aktionen das Fest in die City bringen.“ Am Hügel läuft „Das Fest“ vom 20. bis 23. Juli, das Vor-Fest startet am 13. Juli.

Die India Summer Days sollen von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, in der Günther-Klotz-Anlage Indien näherbringen.

Schlosslichtspiele starten Mitte August in die neue Saison

Es ist die beliebteste Sommerveranstaltung im Herzen der Stadt: Mitte August sollen die Schlosslichtspiele starten. Noch gibt es offiziell aber weder einen Start- noch einen Abschlusstermin. Auch ein Motto hat ZKM-Chef Peter Weibel als künstlerischer Leiter noch nicht veröffentlicht.

Dafür haben sich bereits 76 Künstler zum Teil von weit her um den BBBank-Award beworben: Sie alle wollen ihre Shows aufs Schloss projizieren.

Als Voraussetzung dafür ist definiert: „Eine inhaltliche Thematisierung von möglichen Zukunftsperspektiven, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem fortlaufenden und alles durchdringenden Prozess der Digitalisierung und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit gegenwärtigen oder zukünftigen Formen des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, heißt es in der Ausschreibung des ZKM.

Weitere Arbeiten bestellt das ZKM bei Künstlergruppen. Klar ist auch: Es wird wie immer ein Wiedersehen mit beliebten Werken aus den Vorjahren geben. Das Foodtruck-Festival im Begleitprogramm ist ebenfalls gesetzt, noch ist aber kein Termin dafür veröffentlicht.

Verbrauchermesse offerta lockt Besucher mit vier Themenhallen

Zeitgenössische Zirkuskunst steht im Mittelpunkt des Atoll-Festivals. Und zu dem lädt das Tollhaus vom 14. bis 24. September, wie Pressesprecher Johannes Frisch darlegt.

Kleinkunst, Livemusik, Walking-Acts und vieles mehr: Am 14. und 15. Oktober lädt Karlsruhe zum Stadtfest. Tag Nummer zwei, also der Sonntag, ist dabei traditionell verkaufsoffen.

Ob Autos, Solartechnik fürs Haus, edle Salami oder Kleidung: Vom 28. Oktober bis 5. November lockt die Verbrauchermesse offerta in die Messe. Die Besucher erwarten vier Themenhallen Freizeit, Bauen, Lifestyle und Markthalle.

Karlsruher Christkindlesmarkt und Weihnachtscircus

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf den vierten Advent. Da der Christkindlesmarkt traditionell am Donnerstag vor dem ersten Advent startet und am 23. Dezember endet, wäre der Budenzauber entsprechend kürzer als gewohnt.

Insofern ist in diesem Jahr – wie bei einer solchen Konstellation üblich – ein früherer Start etwa am Dienstag vor dem ersten Advent denkbar, aber noch nicht entschieden.

„Manege frei“ heißt es am 21. Dezember beim Weihnachtscircus, der dann bis 7. Januar 2024 auf dem Karlsruher Messplatz spielt. „Es laufen bereits Verhandlungen mit Künstlern“, verrät Pressesprecher Kevin Leppien.

Details will er aber noch nicht verraten. „Das tun wir erst, wenn die Unterschriften da sind“, sagt er lachend.