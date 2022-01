Notfallpläne liegen in der Schublade

Wie läuft der Unterricht nach den Weihnachtsferien an den Karlsruher Schulen an?

Trotz steigender Inzidenzzahlen geht der Unterricht an den Schulen nach den Weihnachtsferien in Präsenz über die Bühne. Karlsruher Schulleiter hoffen auf einen entspannten Start ins Kalenderjahr - die Notfallpläne liegen allerdings bereits in der Schublade.