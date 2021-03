Sichern - aber richtig: Volker Schäfer aus Karlsruhe gibt Tipps fürs sinnvolle Archivieren von Fotos

Das Hobby Fotografieren steht hoch im Kurs – aber viele Menschen knipsen nur wild darauf los. Dabei ist es oft gar nicht so schwer, auch mit Kompaktkamera oder Smartphone ordentliche Bilder zu machen. Diesmal gibt ein Profi Tipps, wie man diese so archiviert, dass man noch lange Freude an ihnen hat. Volker Schäfer ist Inhaber von „Ringfoto Schäfer“ im Karlsruher ECE-Center.

Wenn Handys kaputt- oder verlorengehen, ist der ideelle Verlust oft viel größer als der materielle: Vor allem um die Schnappschüsse oder die sehr persönlichen Fotos, die mit der Kamera des Mobiltelefons geschossen wurden, wird getrauert, weiß Volker Schäfer. Regel Nummer eins ist daher für ihn: Sichern.

Turnusmäßig sichern