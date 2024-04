Neueröffnung in Karlsruhe

So sieht es im Motel One in Karlsruhe aus

Um ein Jahr hat sich die Eröffnung des Motel One verzögert. Jetzt hat das Hotel an der Kriegsstraße auf. Jedes Motel One Hotel verfügt über ein eigenes Motto. Im Karlsruher Hotel lautet das Motto „Recht und Gesetz“. Angelehnt an den Karlsruher Beinamen „Stadt des Rechts“ und die hier ansässigen höchsten Gerichte des Landes. So sieht es in dem Hotel aus.