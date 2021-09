Event lockt Tausende an

„Sport in der City“: Karlsruher Friedrichsplatz wird zur großen Spielwiese

Mehr als 20 Vereine haben sich am Samstag vor dem Leichtathletik-Event „Karlsruhe springt“ unter dem Motto „Sport in der City“ mit Mitmach-Angeboten auf dem Friedrichsplatz präsentiert. Sportbürgermeister Martin Lenz war begeistert von der Resonanz und kündigte eine Wiederholung an.