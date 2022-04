Glück im Unglück

Ukraine-Krieg: Staatstheater Karlsruhe unterstützt geflüchtete Tänzer

Ukraines Tänzer im Exil in Baden und im Elsass: Das Nationalballett aus Kiew gastiert am Sonntag in der Rheinoper Mühlhausen. Das Badische Staatstheater Karlsruhe bietet geflüchteten Tänzern Trainingsplätze an. John Neumeier will beim Hamburg Ballett für sie sogar Stellen schaffen.