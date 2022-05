EEG-Umlage fällt weg: Strom der Stadtwerke Karlsruhe wird günstiger

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) zum 1. Juli abzuschaffen.

Der Wegfall der EEG-Umlage und der damit verbundene Preisvorteil wird zum 1. Juli von den Stadtwerken an ihre Kunden vollständig weitergegeben, so das Unternehmen in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die prozentuale Senkung beträgt für Kunden in der Grundversorgung durchschnittlich gut 13 Prozent. Die Stromkosten sinken um 4,4 Cent pro Kilowattstunde.