Sternekoch Fridén verlässt das „Tawa Yama“ in Karlsruhe

Im März erkochte er für das „Tawa Yama Fine“ in Karlsruhe-Durlach den ersten Michelin-Stern, jetzt zieht Küchenchef Peter Fridén weiter. Der gebürtige Südkoreaner, der in Schweden aufgewachsen ist, verlässt Karlsruhe, um in einer größeren Stadt eine neue Aufgabe anzunehmen. Bereits zum 1. Oktober wird Karlsruhes zweites Sterne-Restaurant einen neuen Küchenchef bekommen.

Der ist in der badischen Gourmet-Szene kein Unbekannter – Igor Yakushchenko verteidigte schon einmal die begehrte Auszeichnung. Damals bei seinem Wechsel in das „Le Corange“ in Mannheim. „Wir hoffen natürlich, dass wir mit ihm den Stern halten können“, so die Sprecherin des Tawa Yama, Barbara Wanner.

Der 37-Jährige hat eine spannende Biografie. Geboren und aufgewachsen in der Ukraine kam Igor Yakushchenko mit 15 Jahren nach Deutschland. Nach intensiven Sprachkursen startete er seine Koch-Ausbildung im Allgäuer „Burghotel Falkenstein“ in Pfronten.

Das Tawa Yama Fine hat sich einen ganz eigenen, minimalistischen Küchenstil erarbeitet, der schnell über die Grenzen von Karlsruhe hinaus bekannt wurde. Igor Yakushchenko, neuer Küchenchef im „Tawa Yama Fine“

Dort kochte er insgesamt fast sechs Jahre, zuletzt als Sous-Chef. Weitere Stationen im Allgäu folgen: das „Bergkristall Oberstaufen“, die „Allgäu Sonne“ und das berühmte „Sonnenalp Resort“, wo er im Sternerestaurant „Silberdistel“ den französischen Stil lernte.

Nach einzelnen Küchenchef-Positionen heuerte Yakushchenko dann als Sous-Chef im Gourmetrestaurant „Andrea Stube“ im Hotel Engel in Baiersbronn-Obertal an. 2018 zog es ihn nach Mannheim zur Engelhorn Gastro GmbH, wo er das Fisch-Restaurant „Le Corange“ übernahm. Dort verteidigte er einen Stern im Guide Michelin und erlangte 16 Punkte im Gault Millau.

„Das Tawa Yama Fine hat sich einen ganz eigenen, minimalistischen Küchenstil erarbeitet, der schnell über die Grenzen von Karlsruhe hinaus bekannt wurde. Das reizt mich sehr. Außerdem hat das Restaurant ein großartiges zeitgemäßes Ambiente, das mir wirklich gut gefällt,“ sagt Igor Yakushchenko zu seinem Wechsel nach Karlsruhe. Peter Fridéns neue Station ist nach Angaben der Sprecherin noch nicht bekannt.