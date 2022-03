Die Corona-Pandemie konnte die Michelin-Inspektoren nicht aus dem Konzept bringen. Trotz langem Lockdown waren sie auch 2021 unterwegs, um die besten Küchen im Land ausfindig zu machen. In Karlsruhe und in Baden-Baden gibt es jeweils ein neues Sterne-Restaurant.

In Karlsruhe und in Baden-Baden knallen die Champagner-Korken: Bei der Vergabe der Michelin-Sterne für das Jahr 2022 wurden zwei Lokale in der Region in den Stand eines Sterne-Restaurants erhoben. Malte Kuhn von „Malte’s Hidden Kitchen“ in Baden-Baden und Peter Fridén vom „Tawa Yama Fine“ in Karlsruhe-Durlach freuen sich über ihren ersten Michelin-Stern.

Die Region kann noch mit einem weiteren Sternekoch glänzen: Niclas Nussbaumer aus Ettlingen-Schluttenbach hat unter anderem im „Erbprinz“ gekocht.

Seit etwas mehr als einem Jahr hat er sein eigenes Lokal. Seine „Mühle“ am Schluchsee erhielt für 2022 auch einen der begehrten Sterne.

Nicht ganz so glücklich dürfte man dagegen in Kuppenheim im Landkreis Rastatt sein. „Raub’s Landgasthof“, der dem Guide seit 1989 „einen Stopp wert“ war, verliert seinen Stern. Auch das „Emma Wolf since 1920“ in Mannheim fiel aus der Liste heraus.

Baden bleibt Feinschmecker-Paradies

Auf der Sternenkarte Nordbadens ergaben sich darüber hinaus kaum Änderungen. Mit den beiden Drei-Sterne-Lokalen („Restaurant Bareiss“ in Baiersbronn und „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn) führen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz („Waldhotel Sonnora“, Dreis und „schanz. Restaurant“ in Piesport) auch 2022 die Liste der Länder mit den meisten Drei-Sterne-Küchen an.

Aber auch in der unteren Top-Gastronomie kann Baden-Württemberg mit neun Zwei-Sterne-Restaurants und 59 Ein-Sterne-Lokalen glänzen. In der Summe ergibt das 70 besternte Restaurants. Das sind drei weniger als im Jahr zuvor. Baden-Württemberg bleibt aber vor Bayern und Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Sterneküchen. Der neueste deutschsprachige Guide Michelin zählt für Deutschland im Jahr 2022 insgesamt 327 Lokale mit Stern.

Verleihung wieder vor Publikum

„Trotz aller Herausforderungen der aktuellen Gesundheitskrise zeigt der Guide eine beeindruckende Beständigkeit der Qualität deutscher Gastronomie“, freute sich Gwendal Poullennec, der Internationale Direktor des Restaurantführers, bei der Verleihung in Hamburg. Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnte sie wieder mit Publikum stattfinden.

„Unsere Inspektoren sind von dem Engagement und der Resilienz der Gastronominnen und Gastronomen begeistert“, sagte er. „Sie haben ihre Betriebe durch die Krise geführt, waren mit unverändertem Einsatz für ihre Gäste da und haben dabei das hohe Niveau gehalten.“

Mit einem grünen Stern zeichnet der Guide seit wenigen Jahren Restaurants aus, die in ihrer Küche umweltbewusst sind und Wert auf Nachhaltigkeit legen. Hier bleibt das „Erasmus“ in Karlsruhe das einzige Lokal der Region, das sich mit einem grünen Stern schmücken darf.

Jenseits der Landesgrenze, aber nur einen Katzensprung entfernt, hat auch der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim seinen Stern zurück. Das Lieblingslokal von Bundeskanzler Helmut Kohl, in dem er schon Gorbatschew und die Queen empfing, hatte 2020 nach 30 Jahren den Stern verloren.

Ein-Sterne-Häuser in der Region

Ein-Sterne-Häuser in der Südpfalz

Urgestein im Steinhäuser Hof (Hedi Rink) in Neustadt an der Weinstraße

L.A. Jordan im Ketschauer Hof (Daniel Schimkowitsch) in Deidesheim

Schwarzer Hahn (Stefan Neugebauer) in Deidesheim

Zur Krone (Faycal Bettioui) in Neupotz

Zwei-Sterne-Häuser in der Region

Drei-Sterne-Häuser in der Region