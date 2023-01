Ob auf der Bühne oder auf Social Media: Die Berliner Comedy-Magier Siegfried & Joy haben das Ziel, Glamour in den Alltag zu bringen. Auch ihren Aufenthalt in Karlsruhe haben sie für Instagram-Videos genutzt.

Was braucht man für glitzernde Magie im grauen Alltag? Zwei Herren in glänzenden Anzügen mit einem goldenen Tuch. Das haben die Berliner Comedy-Magier Siegfried & Joy bei ihrem jüngsten Karlsruhe-Gastspiel nicht nur auf der Bühne im Tollhaus bewiesen, sondern auch mit Kurzvideos vom Karlsruher Marktplatz.

Diese augenzwinkernden Kurzauftritte sind ein Markenzeichen des Duos, das damit eine große Online-Fangemeinde gesammelt hat. Ein am Sonntagvormittag gepostetes Instagram-Video sammelte schon innerhalb einer Stunde rund 4.000 Likes und zahlreiche begeisterte Kommentare.

Ein Video, das am Freitagabend online ging, kam in 24 Stunden auf 45.000 Likes und schaffte es auf die Startseite des Online-Forums Reddit, auf dem sich Social-Media-Nutzer über bemerkenswerte Inhalte austauschen.

Instagram-Video an U-Bahn-Rolltreppe



Der Charme dieser Kurzfilme besteht in der ironischen Ernsthaftigkeit, mit der das Duo offensichtlich durchschaubare „Illusionen“ präsentiert. In einem Film etwa sieht man, wie das Duo in der Haltestelle Marktplatz mit einem großen goldenen Tuch einen „Verwandlungs-Trick“ für die Fahrgäste einer wartenden Bahn aufführt.

Externer Inhalt von Instagram

Ein anderes Video aus Karlsruhe zeigt das Duo vor einer Rolltreppe zur U-Bahn-Haltestelle am Marktplatz. Dort lassen sie auf „magische“ Weise hinter diesem goldenen Tuch Passanten erscheinen.

Gerade weil die Tricks dieser „Streetmagic“ so offensichtlich sind, finden sie viele positive Rückmeldungen. „Also wenn das keine MAGIC ist, dann weiß ich auch nicht“, lautet einer der vielen Wortmeldungen. Neben vielen allgemeinen „Love it!“, „Fantastic“ oder „You guys make me smile“ finden sich auch augenzwinkernde Kommentare zur konkreten Situation in Karlsruhe. Etwa: „Könnt ihr auch die Pyramide verschwinden lassen?“ Oder: „13 Jahre U-Bahn-Bauarbeiten... dabei hätte man einfach euch mal machen lassen sollen.“

Ihr macht den Leuten Freude!! Instagram-Kommentar zum Karlsruhe-Video von Siegfried & Joy

Andere Kommentare heben hervor, wie sich in diesen Kurzvideos ein Markenzeichen von Siegfried & Joy zeigt: „Es ist wunderschön wie ihr Leuten eine Bühne gebt“, so ein Beitrag (im Original auf Englisch). „Ich könnte die Videos immer wieder gucken!! Ihr macht den Leuten Freude!!“, schreibt eine Instagram-Nutzerin.

Und ein längerer Kommentar lobt ausdrücklich die Show im Tollhaus: „Ihr habt uns echt richtig begeistert“, heißt es dort. „Ich war selbst mit auf der Bühne... wobei ich solche Auftritte eher skeptisch sehe, habe ich mich bei euch dabei gut gefühlt und es hat mit Spaß gemacht.“

Künstler wollen dem Publikum eine Bühne geben

Dem Publikum eine Bühne zu geben, ist das erklärte Ziel des Duos, das seit sieben Jahren gemeinsam auftritt und sowohl online als auch live auf großen Zuspruch stößt. „Wir wollen, dass die Leute eine gute Zeit haben“, haben Siegfried & Joy im BNN-Gespräch anlässlich ihres aktuellen Gastspiels in Karlsruhe erklärt.

Die augenscheinliche Ironie weckt mitunter aber auch Skepsis: „Die Videos sind ja lustig, ich frage mich aber ständig, wie man damit abendfüllende Shows bestreiten will“, so ein Instagram-Kommentar. Ihre Bühnenauftritte freilich sind anders gestaltet, wie auch jetzt wieder im Tollhaus zu erleben war. Dort gibt es, neben viel gut gelaunter Publikums-Interaktion, etliche wirklich überraschende und teils auch nach mehrfachem Hinschauen unerklärliche Illusionen zu sehen.

Externer Inhalt von Instagram

Machbar wären diese auch auf der Straße. Das hatten Siegfried & Joy bei einem ihrer ersten Auftritte in der Region bewiesen, als sie 2018 beim Rastatter Straßentheater-Festival „tête-à-tête“ gastierten. Auch Open-Air-Auftritte bei Musikfestivals haben sie schon gespielt, vom Happiness-Festival in Straubenhardt 2022 bis zum legendären Glastonbury-Festival in England.

Über diesen Auftritt sagt Joy rückblickend: „Das Lustige war, dass uns dort viele Zuschauer für Engländer hielten, die Deutsche mit übertriebenem Akzent spielen. Diesen Humor hatten sie von Deutschen nicht erwartet.“

Die Online-Videos sind bewusst eine andere Umsetzung des Prinzips von Siegfried & Joy, den Glamour von Las Vegas an viele Orte zu bringen. „Magie ist überall“, sind sie überzeugt. „Das sieht man ja schon daran, dass auch Karlsruhe jetzt eine U-Bahn hat.“