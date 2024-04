Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am kommenden Donnerstag und Freitag den ÖPNV in Karlsruhe und Baden-Baden. Der Streik beginnt am frühen Donnerstagmorgen um 3.30 Uhr und dauert bis 3.15 Uhr in der Nacht auf Samstag, wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mitteilte.

Zuletzt hatte Kritik an den Streiktagen gegeben, da zeitgleich die ersten schriftlichen Abiturprüfungen stattfinden. Auch beim KVV-Kundenservice kann es Einschränkungen geben. Welche Verkehrsmittel fahren und welche Busse und Bahnen in Karlsruhe und Baden-Baden ausfallen, ist in der folgenden Übersicht aufgelistet.

Busse und Trambahnen der VBK Karlsruhe entfallen

Während des Streiks fahren keine Buslinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Auch die Fahrten auf den VBK-Trambahnen der Linien 1 bis 5, 17, 18 und die Linie S2 sowie die Nightliner NL1 und NL2 entfallen, teilt der KVV mit.

Alternativ können Fahrgäste im Stadtgebiet die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nutzen. Sie sind von dem Streik nicht betroffen. Das sind die S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81.

Busse von VBK-Subunternehmen fahren mit reduziertem Angebot

Einige Buslinien von Subunternehmern der VBK (SWEG, Lauk und Cramer) verkehren im Karlsruher Stadtgebiet mit einem reduzierten Angebot. Diese Busse sind im Folgenden aufgelistet. Alle Buslinien, die nicht aufgeführt sind, fahren am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. April, in Karlsruhe nach Angaben des KVV nicht.

Linie 27: Die Fahrt der Linie 27 ab der Haltestelle Rudolf-Link-Straße um 6.50 Uhr zum Bahnhof Durlach findet statt.

Linie 30: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt im Zeitraum von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sind am Durlacher Tor erreichbar. Die Fahrten zwischen der Elbinger Straße West und der Europäischen Schule entfallen. Die erste Fahrt des Tages an der Elbinger Straße West startet um 5.18 Uhr in Richtung Durlacher Tor.

Linie 31: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 05:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Es besteht An-schluss an den Regionalverkehr sowie die AVG-Stadtbahnen an der Haltestelle Durlach Bahnhof.

Linie 44: Nur zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald verkehren Busse im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 47.

Linie 47: Die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 21 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen.

Linie 60E: Die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 30-Minuten-takt von 20 Uhr bis 0 Uhr.

Linie 62: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 19 Uhr sowie im 60-Minuten-Takt von 19 Uhr bis 1 Uhr. Am Entenfang und Hauptbahnhof können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

Linie 73: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Europa-platz können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

KIT-Shuttle: Alle Fahrten finden statt.

Verdi-Streik trifft auch Verkehrsbetriebe Baden-Baden

Auch der Baden-Badener ÖPNV ist durch den zweitägigen Streik eingeschränkt. Neben dem Busverkehr sind nach KVV-Angaben die Merkurbergbahn sowie das Kundenzentrum am Augustaplatz betroffen.

Manche Busse fahren unabhängig von dem Streik. Das sind die Buslinien 203, 215 und 201E. Auch die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262 und 292 sowie das Anruflinientaxi fahren regulär.

KVV-Kundenservice könnte eingeschränkt sein

Wegen des Streiks bleibt das KVV-Kundenzentrum in Ettlingen am Donnerstag und Freitag geschlossen. Bei den Kundezentren in Karlsruhe am Hauptbahnhof-Vorplatz und in der Durlacher Allee kann es zu Einschränkungen kommen. Auch die KVV-Kundenhotline wird voraussichtlich nur eingeschränkt erreichbar sein.

