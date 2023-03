Streiks in Karlsruhe treffen Schwimmbäder, Krankenhäuser und ÖPNV

Mittwoch ist Großstreiktag in Karlsruhe – wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, werden in der Stadt mehrere tausend Menschen aus dem öffentlichen Dienst ihre Arbeit ganztägig niederlegen.

Betroffen sind unter anderem der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt, die städtischen Kindertagesstätten, die Bäder sowie das Städtische Klinikum und die ViDia-Häuser St. Vincentius-Kliniken und Diakonissenkrankenhaus.

Ein Großteil der Bahnen und Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werde am Mittwoch ab 3 Uhr morgens bis zum Folgetag, 3 Uhr, nicht fahren, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von VBK, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Bei den Straßenbahnen stehen die Linien 1 bis 6, die Linie 8 sowie die S2 still. Die meisten Buslinien in der Stadt fallen laut der Mitteilung ebenso aus.

Vereinzelt können auch AVG-Linien in Karlsruhe betroffen sein

Zu vereinzelten Fahrausfällen könne es auch auf Linien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kommen, betonen die VBK. Angestellte der AVG seien von Verdi zu Solidaritätsstreiks aufgerufen worden.

VBK und AVG raten den Fahrgästen, frühzeitig Alternativen zu den Tram-Linien zu prüfen, schreibt das Verkehrsunternehmen. Dazu böten sich innerhalb des Stadtgebiets auch Linien der AVG an. Schon bei den Arbeitsniederlegungen eine Woche zuvor und Anfang März sind viele Fahrgäste, die auf Straßenbahnen angewiesen waren, auf die S-Bahn-Linien ausgewichen. Die Linien S1/S11, S4, S5, S51, S7 und S8 bedienen zahlreiche Tram-Haltestellen innerhalb des Stadtgebiets.

Vereinzelt sind Buslinien von externen Auftragnehmern noch eingeschränkt unterwegs. Dazu gehören die Buslinien 30, 31, 44, 47, 62 sowie 73. Die genauen angepassten Abfahrtszeiten sollen am Dienstagabend über die elektronische Fahrplanauskunft auf www.kvv.de abzurufen sein.

So fahren die Busse der Auftragnehmer im KVV ● Linie 30: Zwischen Waldstadt und Durlacher Tor im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20 Uhr bis 1 Uhr. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar. ● Linie 31: Im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen am Bahnhof Durlach. ● Linie 44: Zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47. ● Linie 47: Im 20-Minuten-Takt von 4.30 Uhr bis 21 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21 Uhr bis 1 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen. ● Linie 62: Im 60-Minuten-Takt von 5 Uhr bis 11.30 Uhr und im 30-Minuten-Takt von 11.30 Uhr bis 1 Uhr. Anschluss an die AVG-Stadtbahnen ist am Entenfang und Hauptbahnhof möglich. ● Linie 73: Im 30-Minuten-Takt von 5.30 Uhr bis 1 Uhr. Am Europaplatz können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

Auch die Kundenzentren am Marktplatz, am Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Ettlingen, genauso wie das Fundbüro, bleiben am Mittwoch geschlossen.

Zu Einschränkungen könne es am Kundenzentrum in der Durlacher Allee kommen. Die Kunden-Hotlines könnten ebenfalls davon betroffen sein, schreib das Verkehrsunternehmen.

Einschränkungen auch am Städtischen Klinikum Karlsruhe

Bestreikt werden auch Karlsruher Krankenhäuser. Das Städtische Klinikum teilte mit, dass es ab den Frühdiensten zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb kommen könne. Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung seien getroffen worden – Behandlungen und Operationen, die verlegbar sind, würden verschoben.

Lebensnotwendige Eingriffe werden durchgeführt, Notfälle aufgenommen und versorgt.

Karlsruher Schwimmbäder sind wegen des Streiks geschlossen

Auch städtische Einrichtungen sind vom Warnstreik betroffen. Neben den Kitas bleiben am Mittwoch unter anderem alle Karlsruher Bäder geschlossen.

Schul- oder Vereinsschwimmen kann deshalb nicht stattfinden. Wie Verdi gegenüber dieser Redaktion erklärte, würde auch das Team Sauberes Karlsruhe bestreikt werden. Zu konkreten Auswirkungen kann die Stadt einen Tag vor dem Streik nichts sagen – die Stadtverwaltung werde erst am Streiktag über die Arbeitsniederlegungen informiert.