Streit um Unfall: Wer hatte beim Crash in Karlsruhe grünes Licht?

Ein Oldtimer erlitt bei dem Unfall in der Kriegsstraße einen Totalschaden, entsprechend erhitzt sind die Gemüter. Die Polizei will herausfinden, welche der beiden Fahrerinnen tatsächlich fahren durfte.

Ein Unfall mit unklarem Hergang an der Kreuzung der Kriegsstraße mit der Wichernstraße in Karlsruhe beschäftigt derzeit die Polizei. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 30-Jährige am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr mit ihrem grauen BMW auf der Kriegsstraße.

An der Einmündung der Wichernstraße in die Kriegsstraße passierte sie die Kreuzung und stieß anschließend mit dem Honda einer 38-Jährigen zusammen. Diese kam aus Richtung Pfalz und wollte in die Wichernstraße abbiegen.

Am Honda-Oldtimer der 38-Jährigen wurde nach dem Unfall ein Totalschaden festgestellt. Die beiden Unfallgegnerinnen sind sich uneinig, wer nun die Schuld am Unfall trägt. Beide geben an, grünes Licht gehabt zu haben.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 in Verbindung setzen.