Auf den Zufahrtsstraßen zum Golfplatz Batzenhof sind deutlich mehr Autos unterwegs als ursprünglich geplant. Durchschnittlich 1.390 Autos wurden bei einer fünftägigen Verkehrszählung im vergangenen Frühjahr erfasst.

Vor der Inbetriebnahme des Golfplatzes hatte die Stadt nach eigenen Angaben mit 500 Fahrzeugen weniger gerechnet – täglich. Die Zählung fand vom 20. bis 24. Mai 2022 an den drei Zufahrtswegen zum Golfplatz statt.

Verkehrszählung wird in Gremien diskutiert

Seit der Eröffnung des Golfplatzes gab es immer wieder Beschwerden über die Zunahme des Autoverkehrs von den Bergdörfern zum Batzenhof. Die Verkehrszählung scheint den Kritikern recht zu geben.

Diskutiert werden die Zahlen an diesem Dienstag im Ortschaftsrat Wettersbach und tags darauf im Ortschaftsrat Stupferich. An den darauffolgenden beiden Mittwochen wird die Verkehrszählung noch in den Ortschaftsräten in Hohenwettersbach und Durlach vorgestellt, am 30. März folgt eine Diskussion im Planungsausschuss.

Die Stadt bittet in der Informationsvorlage lediglich um die Kenntnisnahme der Verkehrszählung. Anwohner hatten im Vorfeld wegen des Konfliktpotenzials zwischen Fußgängern, Radlern und Autofahrern immer wieder bauliche Veränderungen wie die Einrichtung von getrennten Gehwegen ins Spiel gebracht.

Am Sonntag waren die meisten Autos unterwegs

Am meisten Verkehr herrschte während der fünf Zähltage am Sonntag. Zu diesem Zeitpunkt waren laut der Informationsvorlage etwa 1.800 Autos unterwegs.

Fast die Hälfte der Autofahrer, nämlich durchschnittlich 605 pro Tag, wählten dabei den Weg von Palmbach aus über die Ochsenstraße Richtung Golfplatz und zurück. Ein Drittel der Besucher fuhr über Hohenwettersbach, ein Viertel über den Thomashof.

Bei einer Verkehrszählung vor der Eröffnung des Golfplatzes im Oktober 2016 ergab sich noch ein anderes Bild. Damals waren auf den drei Zufahrtsstraßen durchschnittlich 345 Autos unterwegs, 160 kamen vom Thomashof, 100 von Palmbach und 85 von Hohenwettersbach.

Restaurant zieht zusätzliche Besucher an

Einen Grund für die deutliche Zunahme des Kfz-Verkehrs sieht die Stadt in der großen Attraktivität des Restaurants auf dem Batzenhof.

500 zusätzliche Autos pro Tag durch Besucher der Gastronomie werden in der Informationsvorlage als „realistisch“ bezeichnet. Kein Grund für die vielen Autos rund um den Golfplatz stellt nach Einschätzung der Stadt der Schleichverkehr zwischen den Höhenstadtteilen dar.

Außerdem hielten sich die meisten Autofahrer an den Zähltagen an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Die durchschnittlich gemessenen Geschwindigkeiten lagen nach Angabe der Stadt zwischen 16 und 31 Kilometern pro Stunde.