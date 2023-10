Fließen bald Mittel?

Die Mehrheit für das Kinder- und Jugendhaus in der Karlsruher Südstadt steht

Die Mängel im Kinder- und Jugendhaus in der Karlsruher Südstadt sind gravierend. Das Projekt wurde in der Vergangenheit immer wieder verschoben. Nun kommt Bewegung in die Sache.