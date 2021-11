Offener Brief an OB Mentrup

Drogenszene am Karlsruher Werderplatz: Gastronomen und Gewerbetreibende schlagen Alarm

Lärm- und Geruchsbelästigung, Aggression, Gewalt: In einem offenen Brief an den Karlsruher Oberbürgermeister haben die Gastronomen und Gewerbetreibenden am Werderplatz ihrem Ärger über die Trinker- und Drogenszene Luft gemacht. Die Nerven liegen blank.