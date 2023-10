Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag ein Mann in der Karlsruher Südstadt von einem Gebäude am Mendelssohnplatz gestürzt. Die Person erlitt dabei schwerste Verletzungen, an denen sie letztlich noch am Ort des Geschehens verstarb.

Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, wurden die Einsatzkräfte um 10.23 Uhr wegen einer schwer verletzten Person an den belebten Platz am Rand der Innenstadt gerufen. Passanten hatten den Mann auf dem Gehsteig an der Gebäudeseite zur Ludwig-Erhard-Allee vorgefunden, bevor er verstarb.

Zeugen für den Vorfall sind keine bekannt

Die Umstände, unter denen der Mann von dem Gebäude stürzte, sind unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen für das tragische Geschehen sind bislang keine bekannt.