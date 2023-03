Schock für Karlsruhe und das ZKM: Peter Weibel, der langjährige Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien, ist wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag gestorben. Der international renommierte Medienkünstler und Kurator starb nach kurzer schwerer Krankheit, wie das ZKM unserer Redaktion bestätigte.

Peter Weibel hatte das ZKM seit dem 1. Januar 1999 als künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand geleitet und zu einer weltweit vernetzten und anerkannten Einrichtung gemacht. Ende März sollte er nach über 24-jähriger Tätigkeit dieses Amt aufgeben. Zu seinem Abschied sollte eine letzte große Ausstellung seiner Amtszeit mit dem Titel „Renaissance 3.0“ eröffnet werden.

Umzug von Peter Weibel nach Wien war bereits im Gange

Weibels Umzug zurück nach Wien, wo er einst studiert hatte und sich als eine der prägenden Gestalten der Performance- und Medienkunst profiliert hatte, war bereits im Gange. Mehrfach hatte Weibel angekündigt, künftig in einer bewohnbaren Bibliothek leben zu wollen.

Für seine rund 120.000 Bücher umfassende Privatbibliothek sollten zwei Containertürme errichtet werden. Ein Aufzug in der Mitte der Türme sollte als Wohnung dienen. „Ich werde also in einem großen Lastenaufzug arbeiten, schreiben und schlafen“, hatte Weibel bei der Ankündigung erklärt.

Bis zuletzt als innovativer und hochproduktiver Kopf aktiv

Bis zuletzt hatte sich Weibel als innovativer, hochproduktiver und durchaus auch streitbarer Kopf mit immer neuen Ideen und Projekten gezeigt. Kunstministerin Petra Olschowski hatte noch vor wenigen Wochen anlässlich seines nahenden Abschieds erklärt, Weibel sei eine prägende Figur der künstlerischen und intellektuellen Gegenwart: „Er steht für Innovation und Mut. Mit seinen Ausstellungen im ZKM hat er uns nahe gebracht, wie sich unsere Wahrnehmung der Welt durch die digitale und mediale Transformation wandelt.“

+20 +18

Der am 5. März 1944 in Odessa geborene Peter Weibel war in Österreich aufgewachsen und hatte in Paris und Wien Literatur, Medizin, Mathematik mit einem Schwerpunkt auf Logik sowie Philosophie und Film studiert. Als Künstler setzte er Maßstäbe in der Konzeptkunst, der Performance, der Video- und Computerkunst sowie allgemein der Medienkunst.

Seit 1984 war Weibel Professor für Visuelle Mediengestaltung an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1989 gründete er das Institut für neue Medien der Städelschule in Frankfurt/Main, zwischen 1986 und 1995 war er künstlerischer Berater und später künstlerischer Leiter der Ars Electronica Linz.

Schaffenszeit am ZKM: Karlsruher Schlosslichtspiele sind sein wohl populärstes Projekt

1999 trat er die Nachfolge von ZKM-Gründungsvorstand Heinrich Klotz an. Erst zwei Jahre zuvor hatte das 1989 gegründete ZKM mit dem Hallenbau in Karlsruhe ein festes Domizil bezogen. Weibel brachte diesen Ort mit international beachteten Ausstellungen auf die Weltkarte der Kunst. Später weltbekannte Künstler wie Olafur Eliasson wurden hier früh präsentiert, Themen wie mediale Überwachung früh aufgegriffen („Making Things Public“, 2005).

Das wohl populärste Projekt aus Weibels Amtszeit sind die Schlosslichtspiele, die 2015 zum 300. Stadtgeburtstag Karlsruhes ins Leben gerufen und wegen des großen Erfolgs seitdem jährlich stattfinden.

Doch auch anderweitig lag Weibel die Öffnung des ZKM zur Stadtgesellschaft am Herzen, wie unter anderem die innovative Ausstellung „Open Codes“ von 2017 bis 2019, die bei freiem Eintritt als „Bildungsexperiment“ viel Aufmerksamkeit und Zuspruch fand.