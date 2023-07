Drama im Teich hat ein Nachspiel

Tierfreund stellt Strafanzeige wegen verendeter Fische am „Fest“-Gelände in Karlsruhe

Das Fischsterben im Modellbootteich am Gelände, auf dem aktuell „Das Fest“ steigt, soll sich nicht wiederholen, fordert ein Karlsruher Tierfreund. Nach Lektüre der BNN-Berichterstattung stößt er per Anzeige an, dass der Vorgang von der Staatsanwaltschaft juristisch überprüft wird.