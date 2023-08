Die Berliner Philharmoniker starten in die neue Saison. In Karlsruhe können das Besucher im Filmpalast am ZKM miterleben.

Helden, Dramatik, bewegende Geschichten: Die Berliner Philharmoniker bieten mit ihrer Musik ganz großes Kino. Und tatsächlich wird ihr Saisonauftakt in diesem Sommer in Karlsruhe auf großer Leinwand gezeigt. Das Konzert wird am Freitag, 25. August, ab 18.30 Uhr live in den Filmpalast am ZKM übertragen. Und einige BNN-Leser können mit etwas Glück kostenlos dabei sein.

Chefdirigent Kirill Petrenko präsentiert „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss: Ein Held, missgünstige Widersacher und eine treue Gefährtin treten in dem Werk auf. Die Berliner Philharmoniker setzen in der Saison 2023/24 den Themenschwerpunkt „Heroes“. Zum Auftakt spielt das Orchester zudem Max Regers Mozart-Variationen.

Konzert der Berliner Philharmoniker ist ausverkauft

Das Konzert in Berlin ist ausverkauft. Bald danach brechen die Philharmoniker mit Petrenko zur Asientournee nach Südkorea und Japan auf. Doch es stehen schon zwei weitere Konzerte fest, die live in Kinos übertragen werden – und dann ebenfalls im Filmpalast am ZKM zu sehen und zu hören sind. An Silvester wird Petrenko ab 17 Uhr dirigieren. Im Programm sind Werke von Richard Wagner. Und am 14. Juni 2024 präsentiert Dirigent Gustavo Dudamel dann die Symphonie Nummer 6 von Gustav Mahler.