Eigentlich gab es auf der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim Grund zur Freude: Die Vollsperrung in Richtung Stuttgart konnte früher wieder aufgehoben werden. Doch dann kam alles anders.

Am Sonntagabend hatte die Autobahn GmbH gute Nachrichten für die Autofahrer auf der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim: Die Vollsperrung konnte früher als gedacht aufgehoben werden. Freie Fahrt – aber in Richtung Stuttgart wohl nur für wenige Stunden.

Denn eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe sagte am frühen Montagmorgen, dass ein Tanklastwagen der Karlsruher Raffiniere MiRO Diesel verloren hat – auf der Strecke vom Stadtteil Knielingen bis nach Stuttgart. Grund ist wohl ein defektes Ventil am Auflieger. In Zuffenhausen soll der Lkw-Fahrer von der Autobahn abgefahren sein.

A8 ist zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim gesperrt

Aufgrund der notwendigen Reinigung ist die A8 derzeit zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-Nord voll gesperrt. Diese Sperrung könnte noch einige Stunden dauern. Die Südtangente ist mittlerweile wieder frei.

Laut einem Sprecher der Polizei Pforzheim muss auch die A8 von Pforzheim-Nord bis nach Heimsheim derzeit noch gereinigt werden. Dafür müsse aber die Autobahn nicht gesperrt werden.

Die A8 von Pforzheim in Richtung Karlsruhe ist von der Verunreinigung nicht betroffen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 6.52 Uhr]

Live-Ticker zur Vollsperrung am Wochenende zum Nachlesen

Wie lief die Vollsperrung auf der A8 bei Pforzheim am Wochenende ab? Den Live-Ticker gibt es hier zum Nachlesen: